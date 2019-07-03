«Посейдон» накажут за ремонт улицы Северной

Компания не уложилась в сроки

Администрация Орла оштрафует ООО «Посейдон» — подрядчика по ремонту улицы Северной. Компания нарушила сроки и не доделала работы до 1 июля.

Как сообщил и. о. начальника УКХ Дмитрий Фролов, к 2 июля «Посейдон» поменял бордюры и засыпал улицу щебнем. На укладку двух слоев асфальта рабочим нужна еще одна неделя. За каждый просроченный день на фирму будут наложены штрафные санкции, сказал Фролов.

На трех остальных объектах ремонт ведется без нареканий и опозданий. Напомним, речь о Кромском шоссе, улицах Комсомольской и Московской. На Кромском шоссе укладывают новое покрытие «Новачип» — оно тоньше и прочнее, чем ЩМА.

На улице Московской уже уложили выравнивающий слой, ведутся работы по укладке основного слоя. На Комсомольской пока кладут выравнивающий слой.

«Спецавтобаза» за сезон закатала 10 тысяч квадратных метров ям. С 25 июня ремонт ведется на улицах генерала Родина, Матросова, Пушкина, Молдавской, Старо-Московской, Поликарпова, Русанова, на перекрестках ул. Комсомольской и ул. Авиационной, ул. Комсомольской и ул. Кромской.

ИА «Орелград»