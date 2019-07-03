В Орловской области смертность вдвое превысила рождаемость

3.7.2019 | 13:56 Новости, Общество

Неутешительные данные привели областные власти.

Сведения об уровне смертности и рождаемости приведены в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития Орловской области. Согласно им демографическая ситуация в январе-апреле 2019 года в региона характеризовалась традиционным процессом естественной убыли населения.

Сообщается, что число умерших превысило число родившихся в 2 раза. Кроме того, в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечено снижение числа родившихся на 292 человека и уменьшение числа умерших на 159 человек.

Миграционный прирост населения за отчетный период времени составил всего 32 человека. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 755 человек больше, чем прибыло в регион. При этом сложилось положительное сальдо международной миграции – плюс 787 человек.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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