Коровин обвинил КСП в фальсификации итогов проверки. Аудиторы предложили ему судиться

Глава «Трамвайно-троллейбусного предприятия» уверен, что за инспекцией стоят «большие начальники в региональной власти»

Директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) Александр Коровин на пресс-конференции заявил, что Контрольно-счетная палата (КСП) Орла опубликовала сфальсифицированный и заказной отчет проверки транспортной компании.

Напомним, в КСП заявили, что штат ТТП раздут, а тарифы на проезд в трамваях и троллейбусах даже выше, чем нужно предприятию для жизни: в начале 2019 года оно якобы получало по 23,49 рубля за каждого пассажира при стоимости проезда 17 и 20 рублей. Также аудиторы подчеркнули, что Коровину неправомерно выписывается премия.

На пресс-конференции директор ТТП назвал отчет «фальсификатом». По его словам, «дамы» из КСП не пытались понять специфику работы предприятия и не слушали разъяснения. Коровин считает, что проверку прислали «большие начальники в региональной власти». И вновь косвенно обвинил в проблемах предприятия спикера облсовета Леонида Музалевского — дескать, инспекция пришла, после того как ТТП обвинило политика в крахе предприятия.

О чем речь? В апреле ТТП пожаловалось Владимиру Путину и Музалевскому на свое бедственное положение и попросили повлиять на ситуацию. Музалевский и другие представители власти встретились с коллективом ТТП и пообещали, что приложат все усилия для стабилизации финансового положения предприятия. По итогам встречи Коровин заявил, что ТТП готово «стоять в одном строю» с властью. После этого облсовет попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева установить пониженный тариф на электроэнергию для городского транспорта. А ТТП получило 10 млн рублей из городского бюджета на организацию автобусных перевозок.

В ответ на претензии о раздутом штате в ТТП заявили, что сотрудников и так меньше, чем предписано нормативами Минтранса.

«О премировании Александр Коровин обмолвился так: он получает премии поквартально, и за 4-й квартал прошлого года надбавок пока не было, его же зарплата установлена администрацией г. Орла», — пишет InfoOrel.ru.

Напоследок директор ТТП заявил, что готов покинуть свой пост «хоть завтра», но ему надо разобраться с итогами проверки. Предприятие готово доказать, что отчет сфальсифицирован, в Арбитражном суде.

В Контрольно-счетной палате ответили, что проверка проводилась на законных основаниях и «основывалась на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности». Аудиторы подчеркнули право ТТП добиваться истины в Арбитражном суде.

ИА «Орелград»