Никита Исаев констатировал провал мусорной реформы на Орловщине

Политик и экономист находится с визитом в Орловской области

В Орловскую область приехал лидер общественно-политического движения «Новая Россия» экономист Никита Исаев. Как уже сообщал «Орелград», он принимает участие в избирательной кампании «Справедливой России» в рамках Единого дня голосования 8 сентября. Политик поддержит Руслана Перелыгина, который выдвигается на выборы депутата Госдумы от Орловской области.

На пресс-конференции 4 июля Исаев констатировал провал мусорной реформы в Орловской области.

«Это касается всей цепочки, которую должен обеспечивать региональный оператор. Это связано с брошенными отходами, недостаточным количеством полигонов, стихийными свалками. Завышенным тарифом, как и в целом по стране. Смысла от этого повышения [нет]», — заявил экономист.

Он добавил, что в Орловской области предпринимаются попытки монополизации мусорного рынка. Возможно, это делается в интересах администрации Орловской области и компаний, которые заходят работать в регион. Исаев подчеркнул, что провал мусорной реформы является политической проблемой – как для страны, так и для Орловщины.

«Партия «Справедливая Россия» берет [мусорную реформу] под особый контроль – не только в рамках избирательной кампании, но и в целом для того, чтобы наладить и привести мусорную реформу в должный вид. Это возможно и реально. Нужна политическая воля, Если нужно оказывать давление на власть, мы будем делать это и медийно, и в рамках законных способов протестных настроений», — добавил Исаев.

Тему продолжил лидер регионального отделения партии Руслан Перелыгин. Он вспомнил, что в конце 2018 года на заседании комитетов облсовета член правительства области Денис Блохин заявлял, что Орловщина готова к мусорной реформе. Эсеры уже тогда относились к его словам скептически и готовились к проблемам.

«Исполнители просто не справляются. Они не знают, за что хвататься. У них везде проблемы. А люди платят в два-три раза больше, несмотря ни на что. Предлагаю кадровые решения — уволить Блохина и назначить компетентного руководителя. Все решают кадры», — заключил Перелыгин.

ИА «Орелград»