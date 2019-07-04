Психически больного амчанина задержали за убийство пенсионерки

4.7.2019 | 12:01 Новости, Происшествия

Ее тело обнаружили 27 июня

Житель Мценского района, страдающий психическим заболеванием, убил 72-летнюю пенсионерку, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Женщину нашли мертвой 27 июня в ее доме. Убийство было совершено «в условиях неочевидности», заявили в СК. Благодаря грамотной работе следователей на раскрытие преступления потребовалось меньше недели.

Убийцу задержали 3 июля. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что пенсионерка раньше была его соседкой. Орловец решился на убийство, потому что испытывал к женщине неприязнь.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в СК.

ИА «Орелград»

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