Психически больного амчанина задержали за убийство пенсионерки

Ее тело обнаружили 27 июня

Житель Мценского района, страдающий психическим заболеванием, убил 72-летнюю пенсионерку, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Женщину нашли мертвой 27 июня в ее доме. Убийство было совершено «в условиях неочевидности», заявили в СК. Благодаря грамотной работе следователей на раскрытие преступления потребовалось меньше недели.

Убийцу задержали 3 июля. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что пенсионерка раньше была его соседкой. Орловец решился на убийство, потому что испытывал к женщине неприязнь.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в СК.

ИА «Орелград»