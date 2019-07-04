В Орле курянина сурово наказали за наркотик, которым он угостил подростка

Житель Курской области надолго отправлен за решетку.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, вступил в законную силу обвинительный приговор суда Дмитровского района по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Курской области Виктора Боева.

Его признали виновным по редко применяемой статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего). Мужчина угостил подростка запрещенным препаратом, за что и угодил на скамью подсудимых.

Кроме того, при задержании у него обнаружили наркотическое средство общей массой 1,63 грамма, что является крупным размером. Выяснилось, что у мужчины имеется криминальное прошлое. Два года назад в Курской области его осудили за повторную пьяную езду. Тогда он отделался наказанием в виде 240 часов обязательных работ.

На этот раз вердикт оказался гораздо более суровым. Боев приговорен к лишению свободы сроком 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор, но апелляционным постановлением Орловского областного суда он был оставлен без изменения.

ИА «Орелград»