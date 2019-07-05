Приставы вернули орловцам зарплату

В общей сложности возвращено свыше 13,5 миллионов рублей.

Как сообщает региональное управление ФССП, за 5 месяцев 2019 года на исполнении в структурных подразделениях ведомства находилось 830 исполнительных производств о взыскании заработной платы.

Сообщается, что приставы активно использовали все меры, предусмотренные законом, включая меры принудительного взыскания. Так, за отчетный период у организаций-должников было арестовано имущество на сумму более 7,5 миллиона рублей.

«Усилия судебных приставов приносят положительные результаты, — сообщила Наталия Булгакова, помощник руководителя УФССП России по Орловской области. – За 5 месяцев 2019 года судебные приставы-исполнители взыскали в пользу граждан 13,624 миллиона рублей задолженности по заработной плате».

По ее словам, по сравнению с 2018 года остаток исполнительных производств данной категории уменьшился в 2,6 раза, а по отношению к 2017 году сократился в 6,4 раза.

«В связи с социальной значимостью исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате находятся на особом контроле руководства управления, областной прокуратуры и правительства Орловской области», — подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»