Жители попросили Клычкова вместо фонтанов отремонтировать опасный мост

5.7.2019 | 10:15 Новости, Общество

Губернатору предложили заняться насущными проблемами

Жители микрорайона «Мясокомбинат» попросили губернатора Орловской области Андрея Клычкова отремонтировать пешеходный мост, который ведет от микрорайона к улице Горького. Видеообращение опубликовало движение «Без Ям Орловщина».

Орловцы указывают, что уже около пяти лет ходят по инстанциям и просят реконструкции моста. Однако чиновники перекидывают ответственность друг на друга, и дело не сдвигается с мертвой точки. Жители боятся за своих детей: многие из них ходят в школы Советского района по разбитым порожкам, открытым листам железа и остаткам асфальта.

«Мы тоже хотим и фонтаны, и набережные, и новый парк. Но давайте сначала сделаем насущное, что крайне необходимо нам», — сказал один из мужчин.

«Пусть приедут, посмотрят, что здесь творится. Дети в школу ходить боятся. Асфальт весь подолбан. Дорожки все гнилые. Освещения нет. На что смотрит администрация, на что смотрит губернатор?», — отмечает второй.

Напоследок одна из женщин пригласила Клычкова на ночное свидание – чтобы глава региона сам убедился в состоянии моста.

Напомним, в мае 2019 года на печальное состояние сооружения указывал Общероссийский народный фронт (ОНФ). Активисты обратились в администрацию Орла, но за полтора месяца от чиновников не последовало никакой реакции.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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