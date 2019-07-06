Клычков изменил систему оплату труда медиков

Правительство утвердило новые оклады орловским врачам.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил сразу три важных документа: «Положение об оплате труда работников казенных учреждений здравоохранения», «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений здравоохранения» и «Порядок оплаты труда руководителей бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Орловской области, их заместителей (директоров), главных бухгалтеров».

Их аналоги просуществовали менее трех лет. В последний раз подобные документы были приняты при губернаторе Вадиме Потомском в августе 2016 года. Как следует из текста постановления, оно принято «в целях совершенствования системы оплаты труда работников, направленного на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы».

Согласно ему заработная плата руководителей бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Орловской области, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер минимального должностного оклада руководителя учреждения определен по типу учреждения. Так, в районных больницах он составит 24 500 рублей в месяц, в городских – 25 500, в поликлиниках – 24 000, в стоматологических поликлиниках – 27 000, на станции скорой медицинской помощи и станции переливания крови – 25 000 и т.д.

Для руководителей устанавливаются коэффициенты управления в размере от 1,5 до 3,5, дифференцированные в зависимости от типа учреждения, специфики структурных подразделений, особенностей деятельности и значимости учреждения.

Конкретный размер должностного оклада руководителя определяется из минимального должностного оклада с учетом соответствующего коэффициента. Последний установлен для каждого медучреждения Орловской области. Например, для руководителя НКМЦ имени Круглой коэффициент составит 3,5, а для Орловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями – ровно 2.

Должностные оклады заместителей и главного бухгалтера устанавливаются ниже должностного оклада руководителя учреждения на 20-50 процентов.

Врачам-руководителям учреждений и их заместителям-врачам разрешается в период рабочего времени по основной должности вести в учреждении, в штате которого они состоят, работу по специальности, оплачиваемую в размере до 25 процентов от должностного оклада врача соответствующей специальности.

ИА «Орелград»