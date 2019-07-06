Под Орлом нашли пропавшего более 70 лет назад солдата

Останки погибшего воина перезахоронили в Новосильском районе.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, церемония по перезахоронению красноармейца прошла на воинском мемориале деревни Вяжи Новосильского района. Останки были найдены на весеннем этапе «Вахты Памяти» членами поисковой организации «Отечество», в состав которой входит поисковый отряд УФССП «Память».

Установить личность погибшего бойца удалось по медали «За боевые заслуги». Это оказался Илья Степанович Апалько, 1922 года рождения, уроженец Казахской ССР. Более 70 лет он числился пропавшим без вести. Сообщается, что на церемонию из Краснодарского края приехала его племянница с семьей.

«Они поблагодарили поисковиков, за то, что спустя более 70 лет Апалько Илья Степанович обретет покой, — отметили в УФССП. — Все эти годы он считался пропавшим без вести, а родные и близкие ждали его и искали любую информацию о нем».

ИА «Орелград»