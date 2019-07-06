Под Орлом школу и детсад оставили без газа

6.7.2019 | 17:18 ЖКХ, Новости

Учреждения признали виновными в нарушении закона.

Как сообщает Новодеревеньковский районный суд, административные дела были заведены на МБОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Домникова В.М.» и МБДОУ «Новодеревеньковский детский сад».

Нарушения выявили сотрудники Приокского управления Ростехнадзора. Причем сообщается о «многочисленных нарушениях требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Речь идет о газовых сетях, которые, по мнению проверяющих, эксплуатируются неправильно. Более того, нарушения носят существенный характер, а несоблюдение требований закона «создает реальную угрозу для жизни и здоровья как учащихся, воспитанников и педагогического, обслуживающего составов образовательных учреждений, так и иных лиц поселка Хомутово, которые могут отказаться вблизи опасного объекта в момент аварийной ситуации».

В результате школе и детсаду были назначены одинаковые административные наказания в виде приостановления деятельности сетей газопотребления сроком на 60 суток.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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