В Орел привезли селезенки диких кабанов

6.7.2019 | 16:14 Новости, Общество

Пробы патологического материала проверили на АЧС.

Как сообщили в пресс-службе Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, за минувшую неделю в отдел молекулярных исследований поступило 100 проб для проведения исследований на различные заболевания.

В частности, был проведен анализ 13 проб патологического материала, селезенка, от диких кабанов. Их проверили на африканскую чуму свиней. К счастью, положительных проб не зафиксировано.

Эксперты отмечают, что дикие кабаны – это одни из самых активных и опасных разносчиков АЧС. Поэтому угроза с их стороны сохраняется постоянно. К тому же, как уже рассказывал «Орелград», в текущем году количество диких кабанов в орловских лесах выросло вдвое по сравнению с прошлым годом.

«Экономический ущерб от АЧС очень велик, — говорят в лаборатории. — Он слагается из высокой гибели заболевших животных, уничтожения всех подозреваемых в заражении в эпизоотическом очаге, убоя на мясо свиней хозяйств угрожаемой зоны, а также затрат на проведение мер по ликвидации болезни — карантин, дезинфекция, сжигание трупов и другое».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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