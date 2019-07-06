В Орле рассказали, как производители фальсифицируют зерно

Аграрии предоставляют недостоверные сведения при оформлении деклараций.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям рассказало об основных нарушениях, выявляемых в ходе проверок. Всего в этом году было проведено 143 проверки сельхозпредприятий, которые занимаются возделыванием, хранением и реализацией зерна.

Закон обязывает их декларировать такую продукцию. Эта процедура позволяет идентифицировать зерно. Декларация является гарантией его качества и безопасности. Однако проверки показывают, что аграрии находят способы обойти закон.

«Установлено, что заявители при оформлении деклараций о соответствии вносят недостоверные сведения об объеме зерна, производителе, месте хранения и не проводят полный комплекс исследований на содержание микотоксинов, остаточного количества пестицидов, радионуклидов, а также вредных примесей», — сообщили в ТУ Россельхознадзора.

В результате в текущем году только по статье 14.44 КоАП РФ «Недостоверное декларирование соответствия продукции» было 39 административных протоколов. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 580 тысяч рублей.

«С целью устранения выявленных нарушений выданы предписания о прекращении действия 91 декларации о соответствии, выданных на 372,1 тысячи тонн зерна, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — Действие деклараций о соответствии прекращено у заявителей Орловской, Курской, Смоленской, Белгородской, Тамбовской, Калужской, Тульской областей и других регионов Российской Федерации».

ИА «Орелград»