Орловцам объяснили, как и где можно будет проголосовать в Москве

Жителей Орловской области ждут на цифровых участках.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, в сентябре этого года жители нашего региона впервые получат возможность проголосовать на цифровых избирательных участках в Москве. Напомним, орловцам предстоит избрать депутата Госдумы.

Те, кто в день голосования 8 сентября окажется в столице, также смогут сделать свой выбор. ЦИК России уже утвердила перечень цифровых избирательных участков, которые будут организованы в Москве.

«Будет создано 24 избирательных комиссии на самостоятельных цифровых участках, а 6 комиссий будут одновременно исполнять полномочия на выборах в Мосгордуму как на обычных, так и на цифровых участках, — сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, цифровые участки есть практически во всех округах Москвы. Это должно «максимально удовлетворить потребности избирателей, которые захотят проголосовать в Москве на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы».

Для этого необходимо иметь регистрацию по месту жительства в пределах одномандатного избирательного округа, где проходит голосование, то есть в нашем случае регистрацию на территории Орловской области.

Кроме того, потребуется подать заявление о включении в список избирателей на цифровом избирательном участке через портал Госуслуг. После этого останется 8 сентября проголосовать на выбранном цифровом избирательном участке в Москве.

ИА «Орелград»