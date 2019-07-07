У орловских школьников стало лучше с математикой

В Орловской области окончательно утвердили результаты ГИА и ЕГЭ

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), завершились резервные дни основного периода единого и основного государственных экзаменов. Кроме того, завершилась процедура рассмотрения апелляций. Таким образом, в регионе окончательно подвели итоги экзаменов.

Согласно им 100 процентов одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по русскому языку, причем каждый третий выпускник набрал не менее 80 баллов. Что касается математики профильного уровня, то количество не сдавших этот экзамен по сравнению с прошлым годом сократилось в 2 раза.

Отмечено, что в Орловской области в этом году имеется три мультистобалльника, то есть набравших максимум на нескольких экзаменах. В целом в этом году 47 орловских одиннадцатиклассников добыли 50 стобалльных результатов.

У девятиклассников отмечено увеличение среднего балла по девяти учебным предметам. Шесть процентов участников ГИА получили оценку «5» по всем сдаваемым предметам. В 96 школах области выпускники получили аттестаты без пересдачи экзаменов в резервные дни основного периода.

«Повысилась объективность проверки развернутых ответов экспертами региональных предметных комиссий, что подтверждается количеством удовлетворенных апелляций (9 удовлетворенных на ЕГЭ) и результатами межрегиональных перепроверок, — говорит директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов. — Безусловно, предстоит провести анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, выявлению и профилактике нарушений законодательства в сфере образования и принять соответствующие управленческие решения».

ИА «Орелград»