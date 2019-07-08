Департамент соцзащиты допустил утечку персональных данных всех жителей Орловской области?

8.7.2019 | 17:21 Новости, Общество

Войти в базу можно было по стандартным логину и паролю

Департамент соцзащиты Орловской области допустил утечку в интернет персональных данных всех жителей региона, утверждает «Орлец».

Недавно ведомство купило у тульской фирмы систему для работы с базами данных. Победитель тендера развернул базу данных в Сети. Попасть в нее можно было, введя в браузере вместо домена IP-адрес, который начинался на 91.22.

Удаленно войти в базу данных можно было по логину admin и паролю, начинающемуся на «a». Судя по тому, что пишет «Орлец», это логин и пароль, которые устанавливаются стандартно на различные сайты и устройства.

ИА «Орелград»

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