Двое детей пострадали в тройном ДТП под Орлом

8.7.2019 | 11:16 Новости, Происшествия

Одному из них потребовалась госпитализация

На трассе «Орел-Брянск» случилось тройное ДТП, в результате которого пострадали двое детей 13 и 14 лет. Об этом сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инспекторы установили обстоятельства ДТП. 7 июля в 9:50 автомобиль ВАЗ-2107 врезался в «Мерседес Спринтер», а затем в «Пежо-207». Обе иномарки ехали в попутном с «семеркой» направлении. Авария случилась, потому что 73-летний водитель отечественной легковушки не учел безопасную дистанцию.

Пострадавшие дети были пассажирами «семерки». Одному из них потребовалась госпитализация. Травмы также получили водители ВАЗ-2017 и «Пежо».

ИА «Орелград»

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