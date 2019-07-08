Орловчанку зарезали во время пробежки

8.7.2019 | 11:00 Важное, Новости, Происшествия

Погибшей было 60 лет

Жительницу микрорайона «Болховский» убили во время пробежки, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Тело 60-летней женщины было обнаружено в воскресенье, 7 июля, с множественными колото-резаными ранами. Пенсионерка вела активный образ жизни и несколько раз в неделю бегала по лесополосе.

«В этот день утром потерпевшая вышла на пробежку и через непродолжительное время перестала отвечать на звонки родственников. В ходе осмотра места происшествия также установлено, что похищены личные вещи потерпевшей, которые находились при ней», — указано в сообщении.

Сейчас силовики ищут убийцу.

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Орелград. 2019 год

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