В Орле отремонтируют дорогу от монастыря к Герценскому мосту

Сейчас она находится не в лучшем состоянии

На ремонт дорог Орла выделено еще 144 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Власти уже придумали, как потратить деньги.

Часть из них уйдет на ремонт улицы 60-летия Октября от Герценского моста до улицы Максима Горького. Эта дорога нуждалась в полноценном обновлении – ее несколько раз латали, и сейчас проезжая часть вся находится на разных уровнях.

Кроме того, дорожники отремонтируют улицу Пушкина от ул. 1-й Курской до ул. Ляшко. Остальные деньги пойдут на благоустройство прилегающих территорий по Московской и Комсомольской. Там сделают ремонт тротуаров и озеленение.

Напомним, в этом году в Орле ремонтируют центральные улицы — Комсомольскую, Московскую и Северную, а также Кромское шоссе. На ремонт выделено 386 млн рублей, из которых 322,5 млн – средства федерального бюджета.

«По ул. Комсомольской работы по установке бордюрного камня выполнены на 65%, в стадии завершения устройство выравнивающего слоя. Проводятся подготовительные работы для устройства верхнего слоя. На 67% выполнены работы по устройству выравнивающего слоя по ул. Московской. Ведутся работы по устройству верхнего слоя и установке бордюрного камня. На Кромском шоссе работы по установке бордюрного камня выполнены на 69%, в стадии завершения устройство выравнивающего и верхнего слоя», — говорится в пресс-релизе.

Компания «Посейдон», которая ремонтирует улицу Северную, отстала от графика, но уже заканчивает работы.

ИА «Орелград»