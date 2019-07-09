В благоустроенном литературном квартале Орла засохли кусты

9.7.2019 | 15:47 Новости, Общество

Возможно, их просто забыли поливать.

В историко-литературном квартале Орла возле музея Тургенева засохли кустарники, высаженные в 2018 году в рамках благоустройства. Об этом «Орелграду» сообщила читательница, прислав фотодоказательство.

По ее словам, погибли примерно 70% посадок, ради которых в сквере выкорчевали рябины.

«А ведь нужен был маленький бюджете на полив !!!! Теперь снова нужен большой бюджет на саженцы, бюджет на посадку …, И так можно до бесконечности! Опять же бюджет на однолетние цветы на клумбу, ведь многолетники сажать невыгодно», — написала орловчанка (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

  • Благоустройством историко-литературного квартала занимался ИП Роговцев из Брянска. Помимо несчастных кустарников, в сквере уложили плитку, поставили бордюры, скамейки и урны.
  • Кстати, орловские архитекторы обращали внимание, что деньги были потрачены бессмысленно: сквер почти всегда пустует и не стал точкой притяжения горожан.
Так кустарники выглядели в 2018 году. Фото пресс-службы администрации Орла

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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