В благоустроенном литературном квартале Орла засохли кусты

Возможно, их просто забыли поливать.

В историко-литературном квартале Орла возле музея Тургенева засохли кустарники, высаженные в 2018 году в рамках благоустройства. Об этом «Орелграду» сообщила читательница, прислав фотодоказательство.

По ее словам, погибли примерно 70% посадок, ради которых в сквере выкорчевали рябины.

«А ведь нужен был маленький бюджете на полив !!!! Теперь снова нужен большой бюджет на саженцы, бюджет на посадку …, И так можно до бесконечности! Опять же бюджет на однолетние цветы на клумбу, ведь многолетники сажать невыгодно», — написала орловчанка (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Благоустройством историко-литературного квартала занимался ИП Роговцев из Брянска. Помимо несчастных кустарников, в сквере уложили плитку, поставили бордюры, скамейки и урны.

Кстати, орловские архитекторы обращали внимание, что деньги были потрачены бессмысленно: сквер почти всегда пустует и не стал точкой притяжения горожан.

ИА «Орелград»