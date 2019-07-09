В Орле осудили турагента, обиравшего туристов

Женщину отправят в колонию общего режима на два с половиной года.

Как сообщает Заводской районный суд, уголовное дело было возбуждено в отношении женщины — индивидуального предпринимателя. В Орле она представляла интересы турагентства «Мир отдыха». Сообщается, что она была наделена «полномочиями по распоряжению, хранению, перечислению денежных средств, полученных от граждан в счет оплаты туристского продукта».

В ходе следствия и на суде было установлено, что ИП заключала фиктивные договоры, которые и не собиралась исполнять. С туристов она брала аванс в размере половины стоимости заказа в качестве предоплаты. Туристы перечисляли деньги на ее расчетный счет.

В результате у обманутых клиентов было похищено более 655 тысяч рублей. Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Ей назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей на 3 года запретили заниматься организацией туризма граждан.

Потерпевшие также подали иски о взыскании с мошенницы причиненного им ущерба, которые были удовлетворены в полном объеме. Отметим, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»