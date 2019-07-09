В Орле получить работу смог лишь каждый пятый инвалид

Трудоустроить их помогла областная служба занятости.

Цифры были озвучены на конференции «Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в Орловской области: опыт межведомственного взаимодействия, инновации, технологии». Она была организована Главным бюро медико-социальной экспертизы региона.

Как пояснили в областном управлении труда и занятости речь шла о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно приведенным данным за первое полугодие 2019 года в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились 172 инвалида.

Из них 37 были трудоустроены, а 11 получили направления на профессиональное обучение. В управлении заявили, что работа по оказанию содействия в трудоустройстве гражданам с инвалидностью продолжается.

«Метод сопровождения применяется к инвалидам, которые в нем нуждаются и предполагает помощь на всех этапах трудоустройства, — объяснили в ведомстве. — Это процесс поиска работы, собственно трудоустройство, дополнительное оснащение рабочего места, адаптация на рабочем месте, освоение профессиональных знаний, умений и трудовых действий. В случае потребности инвалиду помогают сформировать и освоить доступный для него маршрут передвижения до места работы и обратно, а также по территории организации-работодателя».

ИА «Орелград»