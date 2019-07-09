В Орле за место в Госдуме сразятся два коммуниста

9.7.2019 | 9:54 Новости, Политика

Коммунисты России хотят видеть орловским депутатом жителя Ульяновска.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, уведомление о выдвижении кандидата в депутаты Государственной Думы РФ одномандатного избирательного округа № 145 представила политическая партия «Коммунистическая партия коммунисты России».

Им стал Михаил Орлов 1994 года рождения. Как следует из документов, он временно исполняет обязанности первого секретаря комитета Ульяновского областного отделений указанной партии.
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Михаил Орлов уже приобрел статус выдвинутого кандидата.

Кроме того, областной избирком принял решение об открытии специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной Думы Ивана Дынковича. Напомним, он выдвинут областным отделением КПРФ. Таким образом, сразу два коммуниста сразятся за вожделенный депутатский мандат.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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