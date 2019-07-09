Выпавший из окна в Орле мужчина оказался уроженцем Донбасса

9.7.2019 | 11:27 Новости, Происшествия

Следственный комитет считает, что его убили

В Следственном комитете рассказали подробности происшествия, которое случилось 6 июля в Северном районе Орла. Напомним, мужчина выпал из окна восьмого этажа дома №21 по улице Родзевича-Белевича и погиб.

Оказалось, что он – 31-летний уроженец Донбасса. В Орел он приехал недавно – на заработки. На родине мужчина принимал участие в боевых действиях.

Квартиру, из которой он выпал, мужчина снимал вместе с другим орловцем. Они познакомились за три дня до трагедии и все это время выпивали. Перед происшествием собутыльники подрались. Следствие считает, что сосед вытолкнул жителя Донбасса из окна.

«Расследование в настоящий момент продолжается, сосед погибшего по съемной квартире, задержанный также в нетрезвом состоянии, находится под стражей. Ему планируется предъявить обвинение в убийстве», — сообщает «Орловский меридиан».

На родине у погибшего остались жена и маленький ребенок.

ИА «Орелград»

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