Орловцам могут персонально дать деньги на обучение «цифре»

В регионе создана специальная рабочая группа.

Правительство Орловской области утвердило состав очередной рабочей группы. Она займется апробацией модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики.

Речь идет о федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики», входящем в состав национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В его рамках граждане получат от государства стимулирующие выплаты — сертификаты на обучение цифровым навыкам (основы программирования или работы с данными и коммуникация в современных цифровых средах).

Пилотном режиме проект стартует уже в 2019 году. Как раз сейчас идет отбор пяти регионов, которые первыми опробуют новый опыт. Их объявят 16 июля. А сам проект запустят в августе.

Пока неизвестно, попадет ли Орловская область в число участников эксперимента. Однако рабочая группа уже создана. Ее возглавил Александр Пилипенко, руководитель департамента информационных технологий Орловской области.

ИА «Орелград»