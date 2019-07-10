Орловец сдал полиции соседку, у которой 10 лет покупал самогон

Женщина попала под уголовное дело о незаконной торговле спиртным.

Обвинительный приговор в отношении пожилой жительницы города Орла вынес суд Северного района. В сентябре прошлого года она была поймана полицией с поличным при продаже самогона домашней выработки. В роли покупателя выступил ее сосед, который отдал за «поллитровку» 100 рублей.

В суде женщина вину не признала. Она заявила, что не торговала самогоном. Дескать пришел мужчина и попросил выпить, так как ему стало плохо. Она сжалилась над ним и дала ему бутылку, которая по случаю оказалась у нее дома. Что касается 100 рублей, то, по версии подсудимой, это было всего лишь возвращением долга.

Однако вина самогонщицы была доказана при помощи того самого соседа, который пришел к ней в вечер задержания. Мужчина рассказал, что знаком с соседкой порядка 10 лет и на протяжении всего этого времени он приобретал у нее спиртосодержащую продукцию.

Несмотря на знакомство, мужчина сдал своего поставщика. Он признался, что в сентябре 2018 года в отношении женщины была проведена контрольная закупка. Он получил от сотрудника полиции 100 рублей и диктофон, поле чего отправился за покупкой.

Вина самогонщицы была доказана. Ее наказали 6 месяцами ограничения свободы.

ИА «Орелград»