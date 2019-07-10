В Орле на торги выставили еще два памятника за 1 рубль

Администрация города объявила о проведении аукциона.

Извещение о проведении торгов выпустило управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Аукцион назначен на 23 августа 2019 года. На нем будет разыграно право заключения договоров льготной аренды объектов культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии.

Речь идет о домах-памятниках, который сдадут в льготную аренду сроком на 49 лет по цене 1 рубль в год. Взамен победители торгов будут обязаны привести обветшавшие здания в порядок.

Лот №1 – это 3-этажное нежилое здание общей площадью 268,7 квадратных метра по улице Гагарина, 28. Кстати, рыночная стоимость годовой аренды этого объекта оценена в 607,7 тысячи рублей.

Лот №2 – это нежилое здание, общая площадь которого составляет 618,3 квадратных метра. Оно расположено на улице Старо-Московской, 55. Рыночная цена его аренды составляет 727.8 тысячи рублей.

Оба здания являются памятниками, внесенными в реестр объектов культурного наследия регионального значения как дома жилые XIX века, поэтому на них оформлены охранные обязательства.

Добавим, что аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.

ИА «Орелград»