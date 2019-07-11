Коммунальщики увезли «зеленых человечков» с улиц Орла

В «Экограде» предполагают, что это связано с встречей Клычкова с жителями в сквере Ермолова

Администрация Орла 10 июля потребовала от «Экограда» демонтировать все конструкции, агитирующие за раздельный сбор мусора. Об этом сообщили в группе перевозчика в соцсети «ВКонтакте».

В предписании было указано, что убрать «зеленых человечков» нужно срочно, в течение трех часов.

«Связано ли это с развернувшейся публичной дискуссией вокруг фонтана в сквере Ермолова — неизвестно, но уже в 12 часов дня последние урны были демонтированы и погружены в грузовой автомобиль. Высока вероятность, что их с радостью примут и разместят на улицах одного из соседних городов», — указано в группе.

Урны и конструкции были установлены месяц назад за счет «Экограда». Компания говорит, что старалась воспитать у орловцев привычку раздельного сбора мусора. Идея не окупала себя, объемы мусора не покрывали затрат на его сбор и перевозку. Но жители пошли навстречу и наполняли контейнеры.

«Пропагандировать заботу об окружающей среде в Орле становится все сложнее», — заключили в «Экограде».

ИА «Орелград»