Орловскую чиновницу наказали за родственную связь

Ее признали виновной в нарушении законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, к дисциплинарной ответственности привлечена главный специалист администрации Корсаковского района. Ее подвели родственные связи, которые она скрыла от своего руководства.

Женщина приняла участие в судебном процессе по земельному спору с главой крестьянско-фермерского хозяйства. Она представляла интересы районной администрации. В ходе прокурорской проверки была установлено, что женщина является родной племянницей истца.

В надзорном ведомстве сочли, что она нарушила требования Федерального закона «О противодействии коррупции», поскольку не уведомила о своей родственной связи главу администрации и «не приняла мер по недопущению возможности возникновения конфликта интересов».

Чиновница также не заявила самоотвод в судебном заседании. Впрочем, после проверки от участия в гражданском процессе ее отстранил уже глава администрации.

ИА «Орелград»