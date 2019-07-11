В Мценске байкер попал в больницу после ДТП с «Солярисом»

По предварительной информации, иномарка не пропустила мотоцикл на повороте

В Мценске столкнулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Хендэ Солярис». 28-летний мотоциклист госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Авария случилась 11 июля в 11:15 на перекрестке улиц Мира и Карла Маркса. На месте происшествия работали пожарные спасательной части №10.

Детали аварии опубликовал паблик «Подслушано Мценск» со ссылкой на мценского инспектора ГИБДД Дарью Юдину. По ее информации, водитель «Соляриса» ехал по улице Мира со стороны улицы Гагарина и на перекрестке поворачивал налево. Мотоциклист двигался ему навстречу. Иномарка не уступила байку дорогу, и произошло столкновение.

«Как установили сотрудники ГИБДД, мототранспорт не зарегистрирован в установленном порядке и водитель 1990 г.р. не имеет прав на управление [мотоциклом]», — сообщил паблик.

У байкера диагностировали открытый перелом левой голени.

ИА «Орелград»