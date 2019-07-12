Орловец смог оправдать терроризм из тюрьмы

Ему дали еще шесть лет лишения свободы

Московский окружной военный суд приговорил жителя Орловского района к 6 годам колонии строгого режима за оправдание терроризма в интернете. Примечательно, что мужчина совершил преступление из нарышкинской колонии.

Он вышел в Сеть через имеющийся у него смартфон и разместил на странице «ВКонтакте» аудиофайлы, «содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма».

Помимо тюремного срока, мужчине на три года запрещено администрировать группы, форумы и чаты. Кстати, руководство нарышкинской колонии тоже наказали – за то, что у заключенного был смартфон.

ИА «Орелград»