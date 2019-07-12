В центре Орла сбили пешехода

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте

В Орле автомобиль «Тойота Камри» сбил 41-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 11 июля в 10:50 между двумя регулируемыми переходами на улице Брестской. Иномарка ехала в сторону улицы Максима Горького. Не ожидая пешехода на проезжей части, водитель сбил его.

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград»