Под Орлом найдены останки четырех красноармейцев

Останки обнаружили поисковики на месте боев у деревни Вяжи.

По словам помощника руководителя УФССП России по Орловской области Наталии Булгаковой, останки были обнаружены в Новосильском районе. Находку сделали члены поискового отряда УФССП «Память», который входит в состав региональной поисковой организации «Отечество».

Останки находились недалеко от деревни Вяжи. Всего было обнаружено четыре красноармейца, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

«При проведении работ по подъему останков бойцов были найдены остатки амуниции, личные вещи и каски, — уточнила Наталия Булгакова. — Среди найденных предметов, оказались два смертных медальона, один из них в бакелитовой капсуле, другой самодельный в гильзе от патрона. К большому сожалению поисковиков, прочитать информацию не удалось».

Однако все еще есть надежда на то, что имя как минимум одного из павших бойцов удастся установить. Дело в том, что при нем была найдена медаль «За боевые заслуги». Поисковики уже начали работу с архивными документами. Имя владельца медали можно установить по ее номеру. Если это удастся сделать, следующим шагом станет поиск родственников погибшего бойца.

ИА «Орелград»