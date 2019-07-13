Стала известна причина закрытия орловского ресторана

Предприятие общепита банально оставили без газа.
Проблема была озвучена в общественной приемной партии «Единая Россия». С жалобой туда пришли представители одного из орловских ресторанов. Их выслушал первый вице-спикер облсовета народных депутатов Михаил Вдовин.
Как сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России», ресторан был вынужден «частично прекратить свою деятельность в связи с проведением ремонтных работ газовых сетей». Причем ремонт серьезно затянулся.
«Газовики объясняют это тем, что на линии были обнаружены утечки, — сообщили в партийном реготделении. — Предприниматели терпят серьезные убытки, не имея возможности выполнять свои контракты. При этом четкого понимания сроков окончания ремонта нет».
Решать проблему будут в «формате диалога всех заинтересованных сторон».
ИА «Орелград»