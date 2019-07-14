Подполковник полиции подал в суд на орловское УМВД

Дело обиженного сотрудника полиции дошло до областного суда.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда оставлено без изменения решение по необычному делу. Подробности сообщили в суде Мценского района, где спор рассматривался в первой инстанции.

Иск подал бывший глава отдела МВД России по Троснянскому району, который был уволен из органов внутренних дел. Он просил суд отменить наложенное на него дисциплинарное взыскание и обязать управление МВД России по Орловской области выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 70 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, истец схлопотал строгий выговор за ненадлежащую организацию и результативность индивидуально-воспитательной работы. Ранее на нарушении закона попался его подчиненный — старший оперуполномоченный. Что именно это было за нарушение, в суде не уточнили.

Истец заявил, что дисциплинарное взыскание применено к нему незаконно – мол, сотрудника, злоупотребившего и превысившего свои должностные полномочия, он мог видеть лишь непродолжительное время, чуть более месяца. И оснований для беспокойства «относительно морального облика у истца подчиненный не вызывал».

Однако представитель УМВД требования не признал. По его мнению, истец неверно трактует выводы проведенной в отношении него служебной проверки. В силу своих должностных обязанностей он должен был в целом «контролировать осуществление индивидуально-воспитательной работы с личным составом» и нес за это персональную ответственность.

«Нахождение начальника подразделения в отпуске не может служить оправданием отсутствия должного контроля осуществления такой работы», — такова позиция ответчика.

Было установлено, что пока истец возглавлял районный ОМВД, сотрудник местной полиции совершил два правонарушения. Причиной явилась «личная недисциплинированность старшего оперуполномоченного при выполнении должностных обязанностей, а также неэффективная и ненадлежащая профилактическая работа по соблюдению сотрудником служебной дисциплины и законности, проводимая руководителями ОМВД».

Приказом начальника УМВД России по Орловской области на подполковника полиции было наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Суд тоже пришел к выводу, что начальник ОМВД был обязан контролировать своих подчиненных. Поэтому в удовлетворении иска было отказано.

ИА «Орелград»