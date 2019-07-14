Правда о том, что творится в орловских школах, оказалась страшной тайной

Прокуратура раскритиковала орловскую систему работы с детьми.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, проверка была проведена «в связи с ростом преступности несовершеннолетних». Особое внимание было уделено профилактике. Оказалось, что эта работа поставлена плохо.

В ходе проверки было вскрыто свыше 100 нарушений. Руководителям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждений здравоохранения и образования внесено 52 представления. Кроме того, прокуроры принесли 27 протестов на нормативные акты, противоречащие закону.

В надзорном ведомстве привели некоторые примеры. Так, по мнению прокуроров, областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ненадлежащим образом «реализует координирующую роль.., а ряд предусмотренных законодательством полномочий не исполняется».

«Комиссия не принимает участия в разработке и реализации программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, не принимает мер к устранению выявленных нарушений прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, охрану здоровья, не участвует в работе по ресоциализации несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, и не посещает указанные исправительные учреждения», — перечислили в прокуратуре региона.

И это далеко не полный перечень нарушений. Словом, складывается впечатление, что члены комиссии если и собираются на заседания, то для «галочки».

Многочисленные «недостатки» были выявлены в работе аналогичных комиссий районного уровня, а также в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних районных отделов полиции. В частности, прокуроры выявили факты формального проведения профилактических мероприятий и отсутствия у состоящих на учете подростков наставников.

«Департаментом образования Орловской области также допускались нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — добавили в надзорном ведомстве.

Сразу в нескольких районах и городе Орле директора попались на фактах сокрытия от компетентных органов информации «о фактах противоправных действий несовершеннолетних в школах».

В учреждениях здравоохранения были установлены «факты неинформирования правоохранительных органов и органов системы профилактики о случаях школьного травматизма».

ИА «Орелград»