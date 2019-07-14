В Орле пьяный водитель «Ягуара» протаранил «Хонду»

ДТП случилось рано утром в воскресенье

В Орле на Московском шоссе столкнулись «Ягуар» и «Хонда Аккорд», сообщили в УМВД по Орловской области.

Авария случилась 14 июля примерно в 4:40 напротив дома №153. За рулем «Ягуара» был 24-летний парень. Он ехал со стороны ул. Бурова в сторону ул. Металлургов, не выдержал безопасной дистанции и врезался в попутную «Хонду».

Один из очевидцев аварии рассказал «Орелграду», что водитель «Ягуара» был пьян. Он отказался от медицинского освидетельствования и не стал подписывать документы, оформленные сотрудниками ГИБДД.

«В результате ДТП пассажир а/м «Хонда» девушка 1992 г.р. доставлена в медицинское учреждение. После осмотра отпущена», — говорится в сообщении УМВД.

ИА «Орелград»