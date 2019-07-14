В Орле пьяный водитель «Ягуара» протаранил «Хонду»

14.7.2019 | 11:31 Важное, Новости, Происшествия

ДТП случилось рано утром в воскресенье

В Орле на Московском шоссе столкнулись «Ягуар» и «Хонда Аккорд», сообщили в УМВД по Орловской области.

Авария случилась 14 июля примерно в 4:40 напротив дома №153. За рулем «Ягуара» был 24-летний парень. Он ехал со стороны ул. Бурова в сторону ул. Металлургов, не выдержал безопасной дистанции и врезался в попутную «Хонду».

Один из очевидцев аварии рассказал «Орелграду», что водитель «Ягуара» был пьян. Он отказался от медицинского освидетельствования и не стал подписывать документы, оформленные сотрудниками ГИБДД.

«В результате ДТП пассажир а/м «Хонда» девушка 1992 г.р. доставлена в медицинское учреждение. После осмотра отпущена», — говорится в сообщении УМВД.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования