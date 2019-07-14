В Орле завели дело по итогам проверки зимней уборки города

Ответчиками выступят сразу два муниципальных предприятия.

Как стало известно «Орелграду», 9 июля комиссия Орловского УФАС России вынесла определение о назначении к рассмотрению антимонопольного дела. Оно было возбуждено по материалам проверки, которую ранее провела Контрольно-счетная палата города Орла.

Напомним, аудиторы оценили эффективность и целевое расходование бюджетных средств, выделенных на содержание улично-дорожной сети областного центра зимой 2018-2019 годов. Было вскрыто множество нарушений, в том числе завышение объемов выполненных работ.

Ответчиками по антимонопольному делу выступят МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», которое было заказчиком работ, и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», которое было подрядчиком.

Как следует из материалов УФАС, стороны заключили муниципальный контракт. Но дело в том, что «Спецавтобаза» оказалась единственным участником электронного аукциона. Причем контракт был заключен без представления обеспечения его исполнения. В этом антимонопольщики усмотрели признаки нарушения Федерального закона «О защите конкуренции».

Согласно данным, которые в ноябре 2018 года администрация города Орла разместила на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) составляла 100 миллионов рублей.

Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе был установлен заказчиком на уровне 0,5 процента НМЦК, размер обеспечения исполнения контракта – 10 процентов НМЦК.

Аукцион был признан несостоявшимся, но единственную заявку, поданную МУП «Спецавтобаза», признали соответствующей требованиям закона о контрактной системе. Поэтому и был заключен контракт с единственным поставщиком.

То, что при этом не было подтверждено обеспечение исполнения контракта, вскрыли сотрудники КСП. Этот же факт подтверждается письмом МКУ «УКХ г. Орла». В УФАС напомнили, что по закону контракт заключается только после предоставления участником закупки обеспечения его исполнения.

Если же участник не делает этого или не укладывается в установленный срок, то он считается уклонившимся от заключения контракта.

«Заключение муниципального контракта МКУ «УКХ г. Орла» без представления МУП «Спецавтобаза» обеспечения исполнения контракта является нарушением части 4 статьи 96 Закона о контрактной системе и может свидетельствовать об ограничении конкуренции на рынке услуг по содержанию улично-дорожной сети в городе Орле», — следует из материалов УФАС.

ИА «Орелград»