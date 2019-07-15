В Детском парке Орла вырубят 239 деревьев

Решение принято в рамках «комплексного благоустройства» территории

Глава Советского района Орла Артем Левковский выдал разрешение на снос 239 деревьев в Детском парке. Документ опубликовал Telegram-канал «Нострадамус», его подлинность «Орелграду» подтвердили в пресс-службе администрации областного центра.

Разрешение выдано МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» до 31 августа 2021 года. Решение о вырубке деревьев принимала комиссия во главе с заместителем Левковского Сергеем Бобылевым. В составе органа также присутствовали специалисты из «Зеленстроя», УКХ и депутат горсовета Николай Пчелкин.

Они постановили снести деревья «в связи с комплексным благоустройством территории «Детский парк» и прилегающих к нему земель. Под нож пойдут каштаны, клены, алычи, ясени и ивы.

Напомним, Детский парк попал под массовое благоустройство, провозглашенное губернатором Андреем Клычковым. В парке открыли сухой фонтан. Продолжается ремонт летней эстрады. Ранее «Орелград» сообщал, что за 23,4 млн рублей компания «Триумф» сделает амфитеатр на 700 мест, а в прошлом году разрабатывалась документация на 16 млн и 1200 мест.

В июле очередной крупный контракт (236 млн) на преображение Детского парка получил «Техспецкомплект». Наряду с «Триумфом» эта фирма стала любимым подрядчиком орловских властей. Обе компании аффилированы с семьей Маркиных.

ИА «Орелград»

В Орле представили проект реконструкции Детского парка. Главное

В Детском парке Орла открыли контактный фонтан

Строители разбирают амфитеатр в Детском парке Орла: фото