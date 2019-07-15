В Орловской области появился новый вид мошенничества

Неизвестные представляются инспекторами труда и выманивают деньги.

В Орловской области участились случаи нового вида мошенничества, жертвами которого становятся работодатели. Они действуют якобы от имени региональной Государственной инспекции труда.

Как сообщили в этом ведомстве, неизвестные связываются с предприятиями и организациями Орловской области, представляются инспекторами труда и извещают о якобы планируемой плановой проверке.

При этом они требуют оплатить некие услуги для подготовки к таким проверкам. Государственная инспекция труда в Орловской области официально заявила о том, что не занимается оказанием платных услуг.

«Все поступающие от имени инспекции предложения об оказании платных услуг являются мошенничеством, — подчеркнули в ведомстве. — Обо всех фактах таких предложений необходимо сообщать в правоохранительные органы».

ИА «Орелград»