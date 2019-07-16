Эксперты сравнили орловские цены на дома с другими регионами

Опубликован рейтинг стоимости частных домовладений.

Орловская область попала в число лидеров рейтинга, составленного аналитиками федерального портала «Мир квартир». Они подсчитали среднюю стоимость частных домовладений в 82 регионах страны и сравнили полученные данные со статистикой на начало текущего года.

В среднем по стране цена за полугодие выросла на 1,2 процента. Однако в 29 регионах зафиксировано снижение. Лидером стала Мордовия, где стоимость частных домов за полгода снизилась на 6,8 процента. За ней в списке расположились Псковская область (– 5,4), Еврейская автономная область (– 5,3), а также Орловская (– 5,2) и Омская (– 4,9) области.

Согласно исследованию по среднему уровню цен на частные дома Орловщина расположилась на 52-м месте рейтинга, то есть примерно в его середине. Эксперты считают, что в нашем регионе приобрести частное домовладение можно за 3,428 миллиона рублей.

Для сравнения, самые дорогие дома продаются в Москве (17,593 миллиона), а самые дешевые – в Кемеровской области (1,699 миллиона рублей).

ИА «Орелград»