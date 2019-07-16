Надо было брать яйца. Горсовет согласовал фонтан в сквере Ермолова

16.7.2019 | 10:27 Новости, Общество

«За» проголосовали 29 депутатов

Орловский горсовет на внеочередной сессии 16 июля согласовал изменение облика сквера Ермолова и строительство там сухого фонтана, передает корреспондент «Орелграда». Накануне заседания наше издание предложило депутатам взять на сессию яйца — как символ мужества и силы духа.

Мэр Орла Василий Новиков поставил вопрос и спросил народных избранников, кто «за». Руки подняли 29 человек. Внефракционные депутаты Сергей Елесин и Игорь Коновалов покинули зал. После этого сессию объявили закрытой, и под крики общественников «Позор!» депутаты разошлись.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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