Мэрия Орла прокомментировала массовую вырубку деревьев в Детском парке

Сказали, что вырубят меньше.

Администрация Орла распространила официальный комментарий информации о массовой вырубке деревьев в Детском парке. Напомним, в Сети появился скан распоряжения главы Советского района Артема Левковского о сносе 239 деревьев в Детском парке. Подлинность документа «Орелграду» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Затем чиновники поменяли свою позицию и заявили, что планируется снос 165, а не 239 деревьев. Два из них уже срубили, когда строили сухой фонтан.

Администрация утверждает, что 46 деревьев небезопасны для отдыхающих, а еще 117 – это алыча, которая не должна расти на детских площадках (раньше это никого не волновало – прим. ред).

«Согласно проекту благоустройства Детского парка, вместо вырубленных насаждений посадят 126 деревьев (остролистные клёны и туи), 63 кустарников, 859 пог. м живой изгороди», — указано в пресс-релизе.

ИА «Орелград»