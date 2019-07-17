Под Орлом фура выбила с дороги минивэн

17.7.2019 | 10:18 Новости, Происшествия

Автомобиль был припаркован на проезжей части

В Орловской области фура «Мерседес» протаранила «Фольксваген Транспортер», стоящий на проезжей части. Об этом сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 17 июля в 2:20 на трассе «Орел-Тамбов» между Ливнами и Ельцом. Грузовик ехал в сторону Ливен и врезался в белый минивэн, припаркованный на трассе. После удара «Транспортер» вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадал пассажир «Фольксвагена» — пятилетний мальчик. Его госпитализировали для обследования.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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