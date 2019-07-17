Под Орлом при пожаре погибла женщина

17.7.2019 | 10:40 Новости, Происшествия

Причина возгорания неизвестна

Жительница села Звягинки Орловского района погибла при пожаре, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил накануне, 16 июля, в 11:19. Загорелся жилой дом, и пожар мог перекинуться на соседние помещения. На тушение были брошены 5 отделений пожарно-спасательных частей Орла.

К сожалению, им не удалось спасти женщину. Ее тело было обнаружено внутри дома.

«В результате пожара в комнате обуглены стены и потолок по всей площади. Причина и ущерб пожара устанавливается», — рассказали в МЧС.

В тушении пожара участвовали два добровольца.

ИА «Орелград»

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