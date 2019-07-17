Под Орлом при пожаре погибла женщина

Причина возгорания неизвестна
Жительница села Звягинки Орловского района погибла при пожаре, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.
Сигнал о происшествии поступил накануне, 16 июля, в 11:19. Загорелся жилой дом, и пожар мог перекинуться на соседние помещения. На тушение были брошены 5 отделений пожарно-спасательных частей Орла.
К сожалению, им не удалось спасти женщину. Ее тело было обнаружено внутри дома.
«В результате пожара в комнате обуглены стены и потолок по всей площади. Причина и ущерб пожара устанавливается», — рассказали в МЧС.
В тушении пожара участвовали два добровольца.
ИА «Орелград»