В Орле активизировались убийцы и мошенники

Обнародована статистика правонарушений в Орловской области

Оперативные данные о количестве правонарушений за первое полугодие 2019 года со ссылкой на УМВД по Орловской области приводит Орелстат. По сравнению с прошлым годом в регионе зарегистрировано на 8,7 процента преступлений больше, чем годом ранее. Без малого 75 процентов из них были совершены в городах.

Согласно приведенной статистике количество убийств и покушений на убийство по сравнению с 2018 годом возросло на 64,7 процента. Мошенничеств стало больше на 44,5 процента, краж чужого имущества – на 8,6.

В то же время почти на 23 процента снизилось число угонов транспортных средств, на 11,4 – случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевших и на 0,9 – грабежей.

В целом за полгода правоохранительными органами Орловской области было раскрыто 2311 преступлений и выявлено 1979 человек их совершивших. Из них которых 1462 были привлечены к уголовной ответственности.

Раскрываемость тяжких преступлений составила 46 процентов, особо тяжких — 51,8.

ИА «Орелград»