В Орле активизировались убийцы и мошенники

17.7.2019 | 12:19 Новости, Общество

Обнародована статистика правонарушений в Орловской области

Оперативные данные о количестве правонарушений за первое полугодие 2019 года со ссылкой на УМВД по Орловской области приводит Орелстат. По сравнению с прошлым годом в регионе зарегистрировано на 8,7 процента преступлений больше, чем годом ранее. Без малого 75 процентов из них были совершены в городах.

Согласно приведенной статистике количество убийств и покушений на убийство по сравнению с 2018 годом возросло на 64,7 процента. Мошенничеств стало больше на 44,5 процента, краж чужого имущества – на 8,6.

В то же время почти на 23 процента снизилось число угонов транспортных средств, на 11,4 – случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевших и на 0,9 – грабежей.

В целом за полгода правоохранительными органами Орловской области было раскрыто 2311 преступлений и выявлено 1979 человек их совершивших. Из них которых 1462 были привлечены к уголовной ответственности.

Раскрываемость тяжких преступлений составила 46 процентов, особо тяжких — 51,8.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования