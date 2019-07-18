Стало известно, когда и сколько денег выделят на капремонт орловских домов

18.7.2019 | 16:50 ЖКХ, Новости

Областные власти скорректировали важную программу.

Правительство Орловской области внесло изменения в постановление «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 2018-2020 годах». В новой редакции изложены положения, регламентирующие порядок финансирования.

Так, ожидаемые результаты реализации краткосрочного плана в 2019 году таковы: планируется проведение комплексного капитального ремонта 199 многоквартирных домов общей площадью 222 139,84 кв. м; в 2020 году – ремонта 211 домов общей площадью 286 966,61 кв. м.

Кстати, в целом программой предусмотрено проведение капитального ремонта 4426 многоквартирных домов общей площадью 13 909 522,72 кв. м. Общий объем ее финансирования, образованный за счет взносов жителей, составит в 2019 году 888,078 миллиона рублей, в 2020 году – 1,232 миллиарда.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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