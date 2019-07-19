Орловцев осудили по редкой статье

Двое местных жителей признаны виновными в самоуправстве.

Как сообщает прокуратура Орловской области, вступил в силу приговор в отношении трех местных жителей – Александра Агеева, Александра Савкина и Сергея Извекова. Все они были ранее судимы.

В день совершения преступления все трое были пьяны. Они приехали к дому другого мужчины, который якобы был должен Агееву денег. Обнаружив, что его нет дома, Агеев и Савкин взломали двери дома и гаража и забрали в счет долга имущество на 12,5 тысячи рублей. Извеков зашел дальше и украл у хозяина еще на 13 тысяч рублей.

Агеева и Савкина судили по статьям о самоуправстве и незаконном проникновении в жилище, а Извекова – о краже. Кроме того, последний ранее совершил еще одно хищение – подобрал мобильный телефон, выпавший из кармана другого мужчины.

Агеев получил 3 года колонии-поселения, Савкин – 3 года и 1 месяц колонии строгого режима. Больше всего досталось Извекову – 3,5 года колонии строгого режима.

Приговор выносил Заводской районный суд. Защита попыталась оспорить его в облсуде, но попытка не увенчалась успехом.

ИА «Орелград»