Орловские депутаты приняли участие в российско-белорусском форуме

Наш регион представляли Михаил Вдовин и Владимир Пукаев

Первый вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин и депутат Владимир Пукаев приняли участие в VI Форуме регионов Белоруссии и России, сообщает пресс-служба заксобрания. Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге.

На форум съехались депутаты из 70 субъектов России и всех регионов Белоруссии – в общей сложности более тысячи представителей. В итоговом заседании приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«В ходе форума рассматривались перспективы межрегионального сотрудничества по ряду направлений, включая реализацию совместных молодёжных проектов, формирование общего информационного пространства, укрепление культурных и гуманитарных связей, взаимодействие в сфере образования и туризма», — рассказал Вдовин об итогах форума.

Он добавил, что Путин и Лукашенко выразили надежду на дальнейшее сближение двух стран.

ИА «Орелград»