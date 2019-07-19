В Орле лишь 5 процентов проданных саженцев были легальными

В Орловской области подвели итоги контроля за «дачной» торговлей.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году на территории подведомственных регионов было проконтролировано более 14 тысяч пакетов семян овощных культур.

Ими торговали на рынках, в магазинах и несанкционированных местах. Такой товар предназначен для дачников и садоводов. Проверки показали, что покупателям зачастую предлагают «кота в мешке».

Так, более 4,5 тысячи проверенных пакетов были сняты с реализации – внутри них оказались семена, сорта которых не включены в Госреестр. Это означает, что такие семена, в лучшем случае, могут содержать ГМО.

Ситуация с торговлей для садоводов оказалась еще хуже. По данным ТУ Россельхознадзора, на 95 процентов саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, проверенных на рынках и ярмарках выходного дня, продавцы не имели документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества. При этом проконтролировано было порядка 48 тысяч саженцев.

ИА «Орелград»